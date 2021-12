Mourinho: “I tanti cartellini ci fanno sembrare assassini. Ho bisogno del mercato”

Mourinho: “I tanti cartellini ci fanno sembrare assassini. Ho bisogno del mercato”Il tecnico portoghese non soddisfatto nonostante il 2-0 contro lo Spezia: “Dopo il vantaggio regalato il gioco e perse palle facili. Non so se sabato avrò Zaniolo e l’Atalanta è una squadra top” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 14 Dicembre 2021.

