Nedved e Raiola a cena insieme a Torino: i nomi di mercato sul tavolo

Nedved e Raiola a cena insieme a Torino: i nomi di mercato sul tavoloL’attuale vice presidente della Juventus e il suo ex agente, nonché procuratore di 3 giocatori bianconeri, si sono incontrati in una trattoria: trattative di mercato in vista continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 14 Dicembre 2021.

Nedved e Raiola a cena insieme a Torino: i nomi di mercato sul tavoloL’attuale vice presidente della Juventus e il suo ex agente, nonché procuratore di 3 giocatori bianconeri, si sono incontrati in una trattoria: trattative di mercato in vista

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA