44 dipendenti del Comune di Crotone vanno in pensione

Sorrisi ed anche qualche lacrima di commozione nel corso della cerimonia per il ringraziamento ai dipendenti collocati a riposo che si è tenuta ieri mattina nella Sala Consiliare

Crotone,

mercoledì 15 Dicembre 2021.

Riprendendo una tradizione interrotta nel 2016, il sindaco Voce ha voluto testimoniare il ringraziamento a coloro che hanno svolto il proprio lavoro al servizio della comunità cittadina con abnegazione e senso di appartenenza.

Oggi la cerimonia si è tenuta per coloro che sono andati in pensione negli anni 2020/2021, quarantaquattro dipendenti. Nei prossimi giorni si terrà quella per i dipendenti collocati a riposto dal 2017 al 2019. In totale oltre cento persone che hanno speso la propria vita lavorativa con impegno e dedizione.

“Persone” che con la loro professionalità e sensibilità personale hanno contribuito a superare lo stereotipo dell’anonimato, con il quale è caratterizzata la pubblica amministrazione, ha evidenziato il sindaco che con il presidente del Consiglio Giovanni Greco, la vice sindaco Rossella Parise e l’assessore al Personale Natale Filiberto hanno salutato e ringraziato i dipendenti.

Persone che nei settori di competenza si sono distinti e rappresentano ancora oggi un esempio per i dipendenti in servizio, che hanno voluto anch’essi testimoniare il loro affetto e la riconoscenza ai colleghi andati in pensione.

A tutti il sindaco ha consegnato una pergamena, un attestato di gratitudine, dove si legge “grazie per quello che ha dato alla famiglia del Comune di Crotone, negli anni di servizio, svolti con abnegazione, professionalità e senso di appartenenza.

Il ringraziamento sincero e sentito è andato a Francesco Blois, Biagio Angotti, Valter Giaquinta, Maria Immacolata Gallo, Maria Dragonetti, Lucia Rita Corigliano, Gaetano Stabile, Domenico Longo, Sergio Cimino, Maria Piera De Caria, Oreste Liotti, Rosalba Parrotta, Maria Lucente, Saveria Frontera, Francesco Piscitelli, Nara Mele, Gianfranco Burza, Franco Milito, Pasquale Aragona, Vincenzo Benedetto, Nicola Lucente, Giuseppe Vetere, Giorgio Aloisio, Pileria Madeo, Silvana Sotira, Domenico Panzarini, Giuseppe Caccavaro, Rocco Pugliese, Francesco Piscioneri, Marcello Scala, Saverio Polimeni, Maria Greca Frontera, Antonietta Castagna, Adriana Lucà, Alfonso Zito, Vincenzo Zito, Marcello Barresi, Pasquale Lauro, Giovanna Catanzaro, Antonio Lorecchio, Carmine Taverna, Francesco Marrazzo, Sinopoli Giovanni e Pietro Ferrante.

