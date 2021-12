Allegri indica la via: “Bisogna saltargli addosso, non devono fare neanche un cross”

Juve, Allegri indica la via: “Bisogna saltargli addosso, non devono fare neanche un cross”L’allenatore in allenamento ha spronato una Juve da combattimento, con grande attenzione alla mentalità e alla fase difensiva. Due i moduli provati: il 4-2-3-1 e il 4-3-3 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 15 Dicembre 2021.

Juve, Allegri indica la via: “Bisogna saltargli addosso, non devono fare neanche un cross”L’allenatore in allenamento ha spronato una Juve da combattimento, con grande attenzione alla mentalità e alla fase difensiva. Due i moduli provati: il 4-2-3-1 e il 4-3-3

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA