La Redazione24

,

mercoledì 15 Dicembre 2021.

Caso Seregno, la versione di Corda: “Ho solo cercato di tutelare la squadra”L’ex direttore sportivo al Corriere della Sera parla di problemi economici. E attacca il presidente Erba: “È arrivato a ipotizzare in privato di far retrocedere la squadra. Ho le prove e le ho depositate in Questura”

