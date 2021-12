Consegnata Borsa di studio del “Premio Dr. Enzo Sasso” a Francesco Giuseppe Pirito di Cirò Marina

Consegnata nella giornata del 14 dicembre presso il Liceo Scientifico “Ilio Adorisio” di Cirò la borsa di studio creata in onore del Dr. Vincenzo Sasso

Oscare Grisolia

Cirò,

mercoledì 15 Dicembre 2021.

Borsa di studio in onore del Dr. Vincenzo Sasso, prematuramente scomparso, per i giovani che si iscrivono alla facoltà di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria. A consegnare il premio come rappresentante della famiglia Sasso era presente il figlio Giuseppe il quale per la seconda edizione ha premiato Francesco Giuseppe Pirito di Cirò Marina, selezionato dalla Commissione Giudicante composta da 3 membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Arcobaleno” e da 2 componenti esterni designati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, scelti tra eminenti personalità della medicina e della cultura della Provincia di Crotone.

Il vincitore del Premio è il futuro dottore Francesco Giuseppe Pirito di Cirò Marina, ex alunno del Liceo Adorisio , che licenziatosi con una votazione di 100/100 ha superato il test per la Facoltà di Medicina e chirurgia della prestigiosa Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Il futuro medico ha inoltre superato il test per il Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences, La Sapienza con sede a Roma e l’ Università Vita-Salute San Raffaele con sede a Milano, Campus Biomedico di Roma per la facoltà di medicina ed alla facoltà di odontoiatria del San Raffaele a Milano.

Il Preside, Prof. Giuseppe Dilillo, dopo aver salutato le autorità e tutti i presenti ha elogiato il suo ex- studente per l’importante traguardo raggiunto e l’Associazione “Arcobaleno” per l’encomiabile iniziativa.

A rappresentare l’Amministrazione di Cirò era presente il Sindaco Francesco Paletta il quale nel ricordare il Dott. Sasso, ha sottolineato quanto importante è stato per la comunità cirotana. Ha elogiato l’operato dei docenti del liceo Adorisio che stanno forgiando futuri professionisti e il giovane Francesco Pirito.

Per il Comune di Cirò Marina era presente l’Ass. con delega alla Cultura, Istruzione e Scuola, Virginia Marasco, la quale ha evidenziato quanto siano importanti le iniziative che tendono ad esaltare i giovani meritevoli. Ha evidenziato, inoltre, l’importanza della famiglia nella prosecuzione degli studi dei giovani.

A rappresentare la famiglia Sasso, il Dr. Giuseppe Sasso, che ha detto fra l’altro: “abbiamo bisogno che uomini buoni, come lo era mio padre che svolgano la professione medica. Il medico deve essere dotato dell’ascolto e dell’empatia.”

Rivolgendosi a Francesco Pirito: “Auguro a Francesco il meglio. Sono certo che saprai affrontare al meglio l’arduo percorso. Spero che un giorno tu possa rientrare in Calabria e svolgere il tuo compito in dignitose strutture pubbliche”.

Come service quest’anno è stata scelta l’Associazione “Arcobaleno” rappresentata alla premiazione dalla D.ssa Antonella Cinefra: ” Per la nostra Associazione è stato un onore promuovere la borsa di studio intitolata al Dr. Vincenzo Sasso. Crediamo fortemente nel messaggio solidale e meritocratico del premio.” Un premio per mantenere vivo il ricordo di un uomo che si è distinto e impegnato con passione, ma che ha lasciato questo mondo troppo presto. Giunto alla sua seconda edizione, è intento degli organizzatori farne un appuntamento fisso per i prossimi anni.

