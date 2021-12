Crucoli, abusivimo edilizio in zona sismica

Sequestrato un manufatto realizzato in assenza di titoli edilizi in zona vincolata idrogeologicamente

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Crucoli,

mercoledì 15 Dicembre 2021.

I militari della stazione Carabinieri Forestale di Cirò hanno accertato che delle opere edilizie, erano state realizzate senza i necessari titoli edilizi in località “Pittaffo” nel comune di Crucoli.

In particolare è stata riscontrata la realizzazione di un’opera ad un piano fuori terra, della superficie di 44 mq, con dimensioni 6,30 metri x 7,00 metri, altezza di 3,00 metri circa, con struttura portante in acciaio e basamento in calcestruzzo.

I militari hanno individuato il proprietario dell’immobile, un soggetto residente in provincia di Cosenza, e proceduto al suo deferimento per realizzazione di opere abusive in assenza di regolare autorizzazione.

L’intervento è stato realizzato all’interno di un’area agricola, a rischio sismico e con criticità idrogeologiche, riscontrate nel corso delle indagini svolte.

