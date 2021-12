La Finanza ferma e multa Manolas in aeroporto: trasportava oltre 20 mila euro

La Redazione24

,

mercoledì 15 Dicembre 2021.

La Finanza ferma e multa Manolas in aeroporto: trasportava oltre 20 mila euro Il difensore del Napoli, in partenza per la Grecia, aveva con sé una somma di superiore al limite imposto dalla normativa antiriciclaggio. Poco utilizzato anche per colpa degli infortuni, il club sta valutando di cederlo

