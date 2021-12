No del Coni, Eriksen ai saluti. Ma può ricominciare in Danimarca

No del Coni, Eriksen ai saluti. Ma può ricominciare in DanimarcaPrima della fine del 2021 il danese verrà dichiarato non idoneo. Poi la separazione dall’Inter e, forse, l’inizio di una nuova avventura continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 15 Dicembre 2021.

No del Coni, Eriksen ai saluti. Ma può ricominciare in DanimarcaPrima della fine del 2021 il danese verrà dichiarato non idoneo. Poi la separazione dall’Inter e, forse, l’inizio di una nuova avventura

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA