Ausilio: “Gli addii estivi dei big? Potevano ammazzare chiunque, non l’Inter”

Inter, parla Ausilio: "Gli addii estivi dei big? Potevano ammazzare chiunque, non noi"Il direttore sportivo nerazzurro è tornato sui tanti cambiamenti in estate: "Dipinta una situazione peggiore di quanto fosse. Non ci si può arrendere alle prime difficoltà"

La Redazione24

,

giovedì 16 Dicembre 2021.

