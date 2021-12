Cirò: Al via la settima edizione della stagione teatrale “Sipario d’Inverno – Premio Filottete”

con il nuovo anno riprenderanno le attività teatrali presso la Sala Filottete a cura dell’associazione teatrale “La Torre”

Cirò,

giovedì 16 Dicembre 2021.

Sono previsti otto spettacoli a partire dal nove gennaio fino al tre Aprile. Dopo due anni di sospensione dovuto al covid, ora si riapre in tutta sicurezza rispettando tutte le norme previste. Aprirà la stagione il prossimo 16 gennaio 2022, la compagnia teatrale “Per caso” di Montecorvino Rovella di Salerno il 16 Gennaio con la commedia –“Tesoro, non è come credi” di Paolo Caiazzo con la regia di Angelo Di Voce. Seguirà il 30 gennaio con la compagnia teatrale Hercules di Catanzaro con la commedia-“ A carabinera”, di Piero Procopio. Saranno invece tre gli spettacoli per febbraio tra cui: il sei, con la compagnia teatrale ”Il volo delle comete” di Amantea(Cs), di Antonio Grosso con la commedia dal titolo: “Minchia signor tenente” con la Regia di Giacomo Aversa. Seguirà il 13 con la compagnia “Codex 8&9” con la commedia dal titolo” Tutto a posto” di Giampiero Garofalo. Poi il 20 febbraio con la compagnia teatrale “Giovanni Vercillo” di Lamezia Terme, che presenta la commedia dal titolo- ”E se poi è vero” di Raffaele Paonessa. A marzo il tredici, invece avremo come ospite la compagnia teatrale “Palazzolese Cesare Cannata” (Palazzolo Acreide) di Massimo Pantano con la commedia:”Nuddu l’ha sapiri”. Chiuderà la rassegna di marzo giorno venti la compagnia teatrale Pugliese(Canosa di Puglia), che presenterà la commedia :Qua nessuno è fisso” di Sabino Dell’Isola. Chiuderà invece la settima rassegna teatrale il tre Aprile la commedia : “La Torre” a cui seguirà la premiazione della prestigiosa rassegna teatrale.

