Coronavirus: 336 casi attivi nel crotonese. 929 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 16 dicembre

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Catanzaro,

giovedì 16 Dicembre 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.528.341 (+9.400).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 99.068 (+929) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 791 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 759 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12143 (11973 guariti, 170 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 2.824 (89 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.727 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.581 (27.889 guariti, 692 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 336 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 329 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.148 (9.025 guariti, 123 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.820 (70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.742 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.746 (32.314 guariti, 432 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 705 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 695 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.460 (7.351 guariti, 109 deceduti)

L’Asp di Cosenza comunica : “Oggi si registrano 447 nuovi casi su 2027 test effettuati; nel totale dei test è compreso anche l’esito di 425 tamponi, di cui 238 positivi, processati ieri e registrati oggi per problemi informatici occorsi nella giornata di ieri”.

Bollettino 16 dicembre

