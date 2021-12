Valanga in Valfurva, morto Jacopo Compagnoni, fratello dell’olimpionica Deborah

Valanga in Valfurva, morto Jacopo Compagnoni, fratello dell'olimpionica DeborahAveva 40 anni, è stato trasportato in ospedale in elicottero ma i soccorsi sono stati inutili. Con lui c'era anche un amico, ancora in stato di shock per l'incidente

La Redazione24

,

giovedì 16 Dicembre 2021.

