Isola Capo Rizzuto, l’avvocato Antonella Pagliuso è il quinto assessore della Giunta Vittimberga

La nota del sindaco Maria Grazia Vittimberga

Isola Capo Rizzuto,

venerdì 17 Dicembre 2021.

Il primo cittadino Maria Grazia Vittimberga ha nominato Assessore la dottoressa Antonia Libera (detta Antonella) Pagliuso, nata a Isola Capo Rizzuto il 13.03.1961.

Noto avvocato del territorio, proveniente da una famiglia di professionisti, la Pagliuso riceve le deleghe Tributi – Contenzioso e Cultura e chiude il cerchio della nuova Giunta Comunale, considerando le nomine già avvenute del vice Sindaco Andrea Liò e degli Assessori Prof. Giuseppe Fera, dr. Carlo Cassano e Gaetano Muto.

Il Sindaco Maria Grazia dichiara soddisfazione: “Finalmente siamo al completo e ora possiamo dare al via al nuovo ciclo di quest’amministrazione, l’avvocato Pagliuso è una donna molto stimata sul territorio, una professionista apprezzata che saprà sicuramente dare il suo contributo alla causa”. “E’ per noi un piacere – afferma ancora il primo cittadino – averla al nostro fianco, avevamo bisogno di una figura professionale che potesse ricoprire cariche delicate e l’abbiamo trovata in Antonella”. “Colgo l’occasione – conclude l Sindaco – per ringraziare, ancora una volta, la Giunta precedente per il lavoro fatto, i nuovi Assessori riprenderanno il cammino già intrapreso nei due anni passati”.

Il nuovo Assessore si dichiara, invece, onorata e pronta a mettersi a lavoro: “Sono onorata di questa carica che mi ha assegnato il Sindaco, mettermi in discussione alla mia età mi da nuovi stimoli ed è anche segno di responsabilità. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia che mi è stata concessa, mi metterò subito a lavoro per dare risposte concrete ai cittadini”.

