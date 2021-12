Juve, aumento di capitale già sottoscritto in opzione per 367 milioni: è il 91,75%

Juve, aumento di capitale già sottoscritto in opzione per 367 milioni: è il 91,75% Raccolti 112 milioni dai piccoli azionisti oltre ai 255 già sottoscritti dall’azionista di maggioranza Exor. Il restante 8,25 per cento, pari a circa 33 milioni, in vendita il 20 e il 21 dicembre continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

