Milan-Napoli, un solo risultato utile: vincere per non perdere il treno Inter

Milan-Napoli, un solo risultato utile: vincere per non perdere il treno InterEntrambe sono reduci da un periodo complicato. La sfida di San Siro rappresenta un crocevia importante per capire chi potrà gareggiare per lo scudetto con i nerazzurri

venerdì 17 Dicembre 2021.

