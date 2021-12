Sentite Insigne: “A Napoli molti non mi hanno capito del tutto”

venerdì 17 Dicembre 2021.

Sentite Insigne: “A Napoli molti non mi hanno capito del tutto”Il capitano si racconta alla rivista Undici: “Non do subito confidenza e a volte vengo equivocato: sembra che me la tiro, ma è una mia difesa. Zeman il primo a credere in me, Spalletti una personalità forte”

