Conegliano non si ferma, batte il Minas e va in finale al Mondiale

Vola l’Imoco, Conegliano non si ferma: batte il Minas e va in finale al MondialeLa squadra di Santarelli parte male, perde il primo set per i troppi errori, poi decolla e nella gara per l’oro trova il Vakifbank di Giovanni Guidetti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 18 Dicembre 2021.

Vola l’Imoco, Conegliano non si ferma: batte il Minas e va in finale al MondialeLa squadra di Santarelli parte male, perde il primo set per i troppi errori, poi decolla e nella gara per l’oro trova il Vakifbank di Giovanni Guidetti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA