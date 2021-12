“Gullit, guarda Marronaro”: la sfida in cui nacque il Milan di Sacchi

“Gullit, guarda Marronaro”: la sfida in cui nacque il Milan di Sacchi Stagione 1987-88, Sacchi usa il Bologna di Maifredi in Serie B come strumento per insegnare ai rossoneri il suo gioco. E nella sfida contro Maradona inizia la scalata al tricolore continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 18 Dicembre 2021.

