Il Rotary Club Cirò presenta un progetto di informazione e prevenzione sul “diabete” all’Istituto Lilio

Il Rotary Club Cirò, con il Presidente Simona Caparra, è stato ospitato nella mattinata del 17 dicembre dall’Istituto Omnicomprensivo L. Lilio di Cirò

LaRedazione

Cirò,

domenica 19 Dicembre 2021.

Un progetto di informazione e prevenzione su quella che è una malattia molto diffusa tra i giovani e non solo, una malattia che logora dentro, silente e della quale i giovani conoscono ben poco: il diabete. Il Presidente ha salutato e ringraziato i partecipanti e in linea con il tema rotariano del mese di dicembre “LA PREVENZIONE”, ha sottolineato che con il “Diabete” il club inizia un percorso di prevenzione che parte dal Liceo di Cirò per spostarsi successivamente nelle altre scuole del territorio.

Il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Dilillo ha ringraziato il Rotary per l’azione che compie sul territorio e per i giovani, ed ha rimarcato l’importanza della prevenzione perché unica arma per impedire eventuali complicanze.

A relazionare sul tema è stata la dr.ssa Mina Madeo, medico ospedaliero di Corigliano Rossano e Direttrice Sanitaria della Croce Rossa Italiana regione Calabria, nonchè rotariana. Ha spiegato ai ragazzi le cause del diabete, come riconoscerne i sintomi e le cure a cui sottoporsi. Dopo il convegno, la dr.ssa ha sottoposto i ragazzi volontari allo screening, per controllare il livello glicemico. Su 40 volontari due sono stati attenzionati dalla dr.ssa perchè presentavano valori alterati. Si ringrazia il Dirigente Scolastico e tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione della giornata, per l’accoglienza e l’interesse verso i progetti rotariani. Ha concluso il convegno il Formatore del Distretto 2102 Rocco De Rito che ha ribadito l’importanza dei giovani nel veicolare queste informazioni e soprattutto l’impegno dei ragazzi a diventare portatori di cultura perchè loro saranno la ricchezza del nostro domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA