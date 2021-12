L’Inter potrebbe già essere campione d’inverno stasera: ecco come

La Redazione24

,

domenica 19 Dicembre 2021.

L’Inter potrebbe già essere campione d’inverno stasera: ecco comeDopo il 5-0 in trasferta contro la Salernitana e la vittoria della Roma per 4-1 in casa dell’Atalanta, e in attesa di Milan-Napoli, l’Inter ha quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Già stasera, dunque, i nerazzurri potrebbero laurearsi campioni d’inverno: ecco come potrebbe succedere

