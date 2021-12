Calcio a 5, campionato Futsal Serie D: E. Coscarello Castrolibero ss Real Krimisa 3-6

Vittorioso esordio in trasferta per il Real Krimisa

La Redazione

Castrolibero,

lunedì 20 Dicembre 2021.

Sabato in Trasferta per i ragazzi di Mister Lerose, nel palazzetto di Morano Principato (CS), in formazione rimaneggiata sono chiamati a cancellare il pareggio rocambolesco avvenuto sette giorni prima in casa con la Folgore Cariati.

La squadra di Mister Lerose entra subito in campo con l’unico scopo di portare a casa i tre punti, infatti già al primo minuto Mummolo riceve palla, parte per vie centrali ed appoggia su De Bertolo C. che di prima intenzione cerca sul secondo palo De Bertolo G. che non trova il pallone.

Al 2° minuto arriva la rete dello 0:1 Bastone ruba palla, cerca e trova Mummolo che con una rasoiata segna, un minuto dopo azione fotocopia della precedente con de Bertolo G. che trova il solito Mummolo per la seconda rete.

Al 5° minuto si fa vivo il Coscarello con una bella ripartenza, Gentile si fa trovare pronto e chiude la porta agli avversari.

La rete del 0:3 arriva al 10° quando Gentile con un rilancio lungo cerca Mummolo che viene anticipato da Cicero, la palla finisce sui piedi di De Bertolo G. che di prima intenzione insacca in rete.

Ancora Real Krimisa pericolosa, azione ben imbastita con palla sul secondo piano dove Fuscaldo non riesce a segnare.

La partita continua a senso unico con la squadra cirotana che sbaglia tante occasioni, la quarta rete arriva al 17° con Bastone in versione assist-man che trova De Bertolo G. sul 2° Palo che ribadisce in rete.

Ancora il Real Krimisa in rete al 20 quando De Bertolo C. ruba palla passa subito a fuscaldo che salta il portiere e deposita in rete la palla del 0:5.

Al 23° si fa rivedere il Coscarello con una punizione da buona posizione, il tiro però va largo.

Allo scadere arriva la rete del 0:6 con bastone che dalla distanza trova l’angolino basso e chiude il primo tempo.

Il secondo tempo il Real Krimisa entra scarico, e dopo dieci minuti arriva la rete del Coscarello, con Gentile che si attarda a rilanciare e Cicero si oppone ribattendo in rete.

Il Real Krimisa dopo un primo tempo stellare rifiata, cerca il possesso palla ma al 15 su una palla persa ingenuamente e ancora Cicero che segna la rete del 2:6.

Sul finale di partita arriva la terza rete del Coscarello con il solito Cicero che riceve palla centralmente e segna la rete del definitivo 3:6.

Partita che evidenzia pro e contro della squadra cirotana che, probabilmente per il numero esiguo dei componenti, cala nel secondo tempo.

La società tiene a ringraziare il Coscarello Castrolibero per l’accoglienza ricevuta ed in attesa del rientro post festivo nella struttura “Eurogol” di località Difesa Piana del 8 gennaio contro il Parenti, augura a tutti Buone Feste.

Francesco Rizzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA