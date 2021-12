Il Milan si è sgonfiato ma quel gol non va annullato

La Redazione24

,

lunedì 20 Dicembre 2021.

Il Milan si è sgonfiato ma quel gol non va annullatoL’Inter campione d’inverno, il Milan che perde contro un Napoli solido e ancora in piena corsa per il titolo. E soprattutto l’ultimo, clamoroso episodio accaduto nell’area dei campani, con il gol annullato per fuorigioco a Kessie. I temi della domenica di campionato nel commento dei vicedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro, in studio con Antonino Morici

