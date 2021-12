“Music & Dance Christmas in Gravina” 21 dicembre, prima edizione dello spettacolo al Teatro Apollo di Crotone

Giorno 21 Dicembre alle ore 19,00 si terrà la prima edizione dello spettacolo “Music & Dance Christmas in Gravina

Crotone,

lunedì 20 Dicembre 2021.

Protagonisti i nostri studenti liceali che si esibiranno in orchestra, in attività corali e in coreografie di danza, certi che tali attività siano vitali strumenti per la crescita dell’individuo e del cittadino, per lo sviluppo dell’autonomia e per la valorizzazione delle risorse creative degli studenti e delle scuole.

Vi sarà, inoltre, la partecipazione di tre scuole di danza crotonesi per avviare un percorso di interazione e collaborazione con il territorio.

L’ingresso sarà esclusivamente su invito e con presentazione di super green pass per rispettare le norme sulla sicurezza anti-contagio.

