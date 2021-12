Peng torna in video: “Non ho mai detto di essere stata violentata”

La Redazione24

,

lunedì 20 Dicembre 2021.

Peng torna in video: “Non ho mai detto di essere stata violentata”La tennista cinese Peng Shuai ritratta le accuse di aggressione sessuale all’ex vicepremier Zhang Gaoli in quest’intervista al giornale di Singapore “Lianhe Zaobao”: “Non ho mai detto o scritto di essere stata aggredita sessualmente da qualcuno. Il mio post su Weibo è stato interpretato male e distorto, mentre la lettera all’amministratore delegato della Wta è stata scritta per intero da me”.

