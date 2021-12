Pioli non ci sta: “Non siamo stanchi. E sul gol di Kessie, Giroud non disturba l’avversario”

Il tecnico rossonero è amaro dopo la sconfitta del suo Milan col Napoli. Ma non vuole sentire parlare di calo fisico: "Anche le altre squadre di vertice hanno speso tanto"

lunedì 20 Dicembre 2021.

Pioli non ci sta: “Non siamo stanchi. E sul gol di Kessie, Giroud non disturba l’avversario”Il tecnico rossonero è amaro dopo la sconfitta del suo Milan col Napoli. Ma non vuole sentire parlare di calo fisico: “Anche le altre squadre di vertice hanno speso tanto”

