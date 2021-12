Insediato il neo presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari e i consiglieri provinciali

Oggi martedì 21 dicembre nella sala “Borsellino” è avvenuta la cerimonia di proclamazione ed insediamento del presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari e dei consiglieri provinciali

Crotone,

martedì 21 Dicembre 2021.

“Indosserò questa fascia con dignità, con senso delle istituzioni e soprattutto con alto senso di responsabilità” Queste le prime parole pronunciate dal neo eletto Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari durante la cerimonia di proclamazione nella sala “Borsellino”.

“Sono elezioni di secondo livello, ma non sono elezioni di secondo piano.

Chiamati a votare sono i consiglieri comunali, gli assessori ed i sindaci democraticamente eletti. Portatori degli interessi e voce del territorio, ma soprattutto interpreti delle aspettative e delle speranze delle comunità che amministrano.

Metteremo in campo tutte le azioni necessarie, ed è per questo che inizieremo immediatamente a lavorare con i consiglieri provinciali e con le professionalità presenti nell’Ente.

A gennaio effettueremo la ricognizione di tutte le scuole di competenza provinciale, la verifica dei progetti in corso e di quelli in via di definizione. Non c’è tempo da perdere!”

Dopo la proclamazione del presidente della Provincia, il segretario generale Nicola Middonno ha effettuato quella dei consiglieri provinciali.

Il consiglio provinciale risulta così composto:

Lagani Vincenzo (Ripartiamo con Ferrari Presidente)

Lorecchio Umberto (Ripartiamo con Ferrari Presidente)

Ferrazzo Teresa (Ripartiamo con Ferrari Presidente)

Sirianni Francesco (Ripartiamo con Ferrari Presidente)

Dell’Aquila Giuseppe (Per il Territorio)

Fiorino Giuseppe (Provincia Futura)

Militerno Fernando (Provincia Futura)

Manica Fabio (Provincia Futura)

Gareri Raffaele (Provincia Futura)

Lo Guarro Domenico (Per la città)

