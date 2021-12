Udinese-Salernitana, che succede ora? Prima il 3-0 a tavolino, poi i ricorsi

Quando si rigioca Udinese-Salernitana? Prima il 3-0 a tavolino, poi i ricorsi Come è successo nel caso di Juve-Napoli, per la Lega la partita era da giocare. Attesa quindi la vittoria a tavolino per i friulani e poi l’eventuale recupero continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 22 Dicembre 2021.

