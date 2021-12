Crotone e Cirò Marina, sequestrato materiale esplodente: due denunciati

Si avvicinano le festività natalizie e la Polizia di Stato intensifica i controlli alle attività commerciali, soprattutto quelle dedite al commercio di artifici pirotecnici e materiale esplodente

La Redazione

Crotone e Cirò Marina,

giovedì 23 Dicembre 2021.

Il bilancio questa volta è di due persone deferite all’Autorità Giudiziaria.

In particolare, all’interno di un box venivano rinvenuti e sequestrati circa 30 kg di artifici pirotecnici detenuti illegalmente. Il titolare è stato deferito per l’omessa denuncia all’Autorità di P.S. di detenzione di prodotti pirotecnici di categoria F2 e F3.

Terminati i controlli a Crotone, la P.A.S.I. si è poi portata a Cirò Marina per altri controlli amministrativi ed, anche qui, all’interno di un esercizio commerciale, emergeva la messa in vendita di prodotti pirotecnici la cui vendita non è consentita negli esercizi senza licenza di Pubblica Sicurezza.

Al momento dell’accesso ispettivo venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro penale oltre 14 kg di artifici pirotecnici del tipo “batteria di petardi flash”, meglio noti al pubblico come “inferno 500” e “gazza ladra”. La proprietaria dell’attività veniva contestualmente deferita all’Autorità Giudiziaria del reato di commercio abusivo di materiale esplodente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA