Inaugurata sala degustazioni vini nella sede dell’Enoteca regionale nel palazzo dei musei di Cirò

Presenti il neo eletto Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, del Dr. Giacomo Giovinazzo, direttore generale dipartimento agricoltura Regione Calabria e dell’assessore Regionale on. Gianluca Gallo

LaRedazione

Cirò,

giovedì 23 Dicembre 2021.

In occasione della giornata dedicata all’inaugurazione delle sale degustazioni presso la sede dell’enoteca regionale nel palazzo dei musei si è convenuto sull’importanza di tale strumento strategico e funzionale per la promozione dei vini Cirò ma anche dei vini di tutta la Calabria.

Alla presenza del neo eletto Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, del Dr. Giacomo Giovinazzo, direttore generale dipartimento agricoltura Regione Calabria e dell’assessore Regionale on. Gianluca Gallo si è appuntato l’attenzione sulla grande strategia di cooperazione tra viticoltori che ha consentito con la misura 16.3.1 del PSR di creare questa bellissima iniziativa.

Da parte loro i viticoltori rappresentati da Cataldo Calabretta, e sotto l’attenzione del Consorzio di Tutela del Presidente Raffaele Librandi, con il loro entusiasmo, dettato anche dall’essere giovani, sono pronti ad inziare i fine settimana da dedicare alle degustazioni dei loro prodotti di nicchia già ben inseriti nel grande mercato dei vini di Calabria e del mondo.

La presenza poi del direttore della Casa dei Vini di Calabria, Gennaro Convertini, ha confermato la volontà di completare la struttura dell’enoteca a Cirò con i nuovi arredi e gli altri lavori subito dopo le festività natalizie, rispetto a cui lo stesso Assessore Gallo ha assicurato l’impegno più ampio da parte della Regione Calabria.

Il Sindaco ha ringraziato a nome dell’amministrazione comunale l’assessore Gallo per l’attenzione che sta dedicando al territorio e soprattutto i giovani viticoltori della Cirò Revolution per la spinta propulsiva per rendere fruibile queste sale degustazioni che sono preliminari al completamento di quella che è una grande conquista per Cirò, l’Enoteca Regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA