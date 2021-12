Inchiesta Inter, nel mirino operazioni senza passaggi di denaro

Inchiesta Inter, nel mirino operazioni senza passaggi di denaroNell'indagine per il sospetto falso in bilancio del club nerazzurro emerge una peculiarità diffusa in tutto il calcio italiano. Sotto la lente i casi di Radu e Pinamonti

La Redazione24

giovedì 23 Dicembre 2021.

Inchiesta Inter, nel mirino operazioni senza passaggi di denaroNell’indagine per il sospetto falso in bilancio del club nerazzurro emerge una peculiarità diffusa in tutto il calcio italiano. Sotto la lente i casi di Radu e Pinamonti

