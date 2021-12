Inter, grandi manovre: rinnovi, cessioni e possibili colpi all’orizzonte

Inter, grandi manovre: rinnovi, cessioni e possibili colpi all’orizzonte La dirigenza nerazzurra lavora già alla squadra della prossima stagione focalizzando l’attenzione tra centrocampo e attacco: in ballo tre nomi in mediana e il nodo quarta punta. Per gennaio solo ipotesi low cost, ma giugno può partire una mezza rivoluzione continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

giovedì 23 Dicembre 2021.

