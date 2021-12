L’Inter può fare il vuoto. Napoli e Dea, occhio alla Juve…

La Redazione24

,

giovedì 23 Dicembre 2021.

L’Inter può fare il vuoto. Napoli e Dea, occhio alla Juve…Il campionato di Serie A chiude il 2021 con le gare della 19ª giornata. L’Inter supera per 1-0 il Torino, il Milan per 4-2 l’Empoli in trasferta, mentre la Roma pareggia per 1-1 con la Sampdoria all’Olimpico e il Napoli perde in casa con lo Spezia. Il vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro, in studio con Fabio Russo, analizza i risultati

