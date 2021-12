Non è (ancora?) una Juve da big: 5 punti in 5 gare. E ora le sfida tutte

Non è (ancora?) una Juve da big: 5 punti in 5 gare. E ora le sfida tutteDa gennaio i bianconeri troveranno in un mese e mezzo tutte le rivali migliori in classifica: all’andata ne ha battuta solo una, fare meglio è l’unico modo per dare un senso diverso al girone di ritorno. Perché proprio in […]

La Redazione24

,

giovedì 23 Dicembre 2021.

Non è (ancora?) una Juve da big: 5 punti in 5 gare. E ora le sfida tutteDa gennaio i bianconeri troveranno in un mese e mezzo tutte le rivali migliori in classifica: all’andata ne ha battuta solo una, fare meglio è l’unico modo per dare un senso diverso al girone di ritorno. Perché proprio in quegli scontri diretti sono arrivate prestazioni da cui Allegri può ripartire

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA