Sei gol, due traverse e l’esultanza polemica di Theo: il film di Empoli-Milan

La Redazione24

giovedì 23 Dicembre 2021.

Sei gol, due traverse e l’esultanza polemica di Theo: il film di Empoli-MilanGrande prova di forza del Milan che supera l’Empoli al Castellani per 4-2 nel match valido per la 19ª giornata di Serie A. Per i rossoneri in gol Kessie (doppietta), Florenzi e Theo Hernandez. Per i toscani, Bajrami e Pinamonti. Guarda le foto più belle del match

