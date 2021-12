Serie B, rinviate tutte le gare del 26 e del 29 dicembre

La Redazione24

giovedì 23 Dicembre 2021.

Serie B, rinviate tutte le gare del 26 e del 29 dicembreL’assemblea di Lega di questa mattina ha deciso di non far disputare i due turni natalizi alla luce dell’aumento dei casi nei club. Balata: “Serve una cabina di regia unica per consentire alle società di proseguire con le competizioni”

