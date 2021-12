Crotone, messaggio di auguri del Presidente della Provincia Sergio Ferrari

Ferrari: “La Provincia sarà la casa dei Comuni, di tutti i 27 comuni”

La Redazione

Crotone,

venerdì 24 Dicembre 2021.

Un sereno Natale, da trascorrere coltivando la speranza ed alimentando l’entusiasmo, indispensabili per rilanciare il nostro territorio e per restituire alla nostra provincia il ruolo che le spetta nel panorama regionale e nazionale!

Notevoli sono le difficoltà fino ad oggi affrontate dall’Ente, ed importanti, fondamentali sono le sfide che ci aspettano e che dovremo affrontare insieme, con responsabilità ma anche con l’orgoglio di chi sa di far parte di una comunità ricca, per umanità, competenze, professionalità e peculiarità naturalistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche.

Obiettivi chiari, definiti, da perseguire con impegno, valorizzando le risorse umane e materiali presenti, lasciando fuori e lontano vecchie logiche, che poco hanno a che fare con la meritocrazia.

Ciascuno per le proprie competenze e prerogative è chiamato a fare la propria parte, la politica a cui spetta il ruolo di indirizzo e controllo ed i tecnici e l’apparato amministrativo a cui spetta la gestione!

La Provincia sarà la casa dei Comuni, di tutti i 27 comuni.

Tutti gli amministratori locali troveranno attenzione, ascolto e disponibilità!

Dovremo insieme, e non solo per le deleghe che sono di competenza provinciale, far sentire la voce del nostro territorio, che noi conosciamo, di cui ciascun amministratore è portavoce ed interprete.

E anche oggi non possiamo non tener conto della pandemia da Covid-19, non possiamo abbassare la guardia!

Dobbiamo rimanere vigili, essere attenti e responsabili, rispettare le norme, le regole, soprattutto le ultime previste da recentissimo decreto Festività.

Non lasciamo che il virus dilaghi ancora!

Proteggiamo noi stessi, i nostri familiari e le comunità nelle quali viviamo.

Si riparte.

Insieme ripartiamo perché dal fondo delle classifiche nazionali la Provincia di Crotone ritorni a fare la differenza, ritorni ad essere “Protagonista”.

Un Sereno Natale, un Natale “normale” questo è l’augurio che sento di fare ai cittadini della provincia di Crotone, con l’auspicio che il nuovo anno sia davvero di ripresa e resilienza!

