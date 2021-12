Lotta alle discriminazioni: Convegno a Catanzaro sulle violenze di genere promosso dal crotonese Federico Ferraro

Lo scorso 20 dicembre presso la Sala delle Culture della Provincia di Catanzaro si è tenuto il Seminario di studio forensi, accreditato al COA Distrettuale di Catanzaro dal titolo “Diritti umani e lotta alle discriminazioni. No alla violenza di genere”

L’iniziativa è stata promossa dall’avv Federico Ferraro , responsabile nazionale giovanile Consolidal E.T.S. congiuntamente al Presidente del COA Distrettuale , avv Antonello Talerìco, e con la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio capoluogo di Regione e non solo: il Lions Club Catanzaro Mediterraneo, il Soroptimist, la Fidapa, l’Anfi, la Nuova Scuola Pitagorica

Il convegno ha rappresentato nell’imminenza delle festività natalizie e a conclusione del 2021, un importante momento di riflessione sui diritti umani, materia mai trascurabile nonostante l’attuale periodo pandemico; una particolare attenzione hanno meritato e meritano sempre le violenze di tutti i tipi : etniche, razziali, sessuali, religiose e di genere, a motivo di handicap combattute in sede comunitaria e internazionale.

L’iniziativa ha consentito di presentare ufficialmente, anche nella Città di Catanzaro, le pubblicazioni dell’avvocato crotonese , del Foro di Roma: “Essere ciò che si è. Norme ed azioni dell’UE contro la discriminazione religiosa” volume inerente al diritto comunitario ed infine l’opera “ Il movente religioso tra identità culturale e illecito penale”, pubblicazione di diritto penale comparato.

L’avv Ferraro nell’introduzione al tema ha sottolineato l’impegno dell’Unione Europea contro ogni forma discriminatoria partendo dall’articolo 13 del Trattato di Amsterdan fino agli accordi di politica estera e i fondi strutturali europei. Un approfondimento è stato dedicato anche al tema dei cd. “reati culturalmente motivati od orientati”, ovvero quei casi in cui si verificano delle lesioni contro determinati soggetti con movente culturale -religioso. Spesso gli abusi e violenze possono essere nascosti da usanze che hanno come vittime le donne: spose bambine, violenze sessuali intraconiugali, maltrattamenti in famiglia, lesioni alla dignità umana.

L’avv Antonello Talerico presidente dell’Ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro ha evidenziato come questo incontro risulti utile a dare degli input e consentire di sviluppare delle attività di approfondimento formativo in direzione della tutela di diritti fondamentali, rilevando tuttavia che sono stati introdotti bandi e avvisi con fondi però insufficienti per rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Maria Teresa Laurito presidente dell’Anfi (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani) Calabria ha, invece, precisato l’impegno della propria associazione sulle problematiche attinenti l’ambito familiare e a tutte le criticità che riguardano sia i minori a seguito di una separazione traumatica dei genitori, ma anche problemi come bullismo”.

Laura Gualtieri presidente FIDAPA Catanzaro ha sottolineato come il tema di oggi “Diritti umani e lotta alle discriminazioni, no alla violenza di genere” rappresenti il pane quotidiano della Fidapa, quale movimento di opinioni che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari attraverso attività di sensibilizzazione. Persegue lo scopo associativo, la parità di genere, attraverso il sostegno l’incoraggiamento e la valorizzazione delle donne nelle loro competenze e professionalità. Purtroppo la violenza di genere rappresenta un fenomeno sociale che coinvolge tutte le donne indistintamente, di ogni estrazione sociale, di ogni livello culturale, attraversa tutte le culture, tutte le fasce di età e i livelli di reddito provocando danni fisici e gravi conseguenze sulla salute mentale con alti costi sociali ed economici, non solo per le donne, ma per l’intera comunità. La presidente ha ricordato anche il numero di emergenza per le vittime di violenza 1522

Importanti anche i contributi di idee forniti dalla d.ssa Elisa Vigliante – Presidente SOROPTIMIST Club Catanzaro, dal Prof. Salvatore Mongiardo – Scolarca Nuova Scuola Pitagorica ed infine dalla d.ssa Donatella SOLURI Presidente Commissione CPO Provincia di Catanzaro, la quale si è soffermata sulle sfide delle donne oggi e del lungo da lavoro da compiere anche da parte delle giovani generazioni.

