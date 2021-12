Da Pogba e Insigne, la top 10 delle occasioni in scadenza: a gennaio possono firmare altrove

Da Pogba e Insigne, la top 10 delle occasioni in scadenza: a gennaio possono firmare altroveI migliori giocatori in scadenza a giugno, liberi da gennaio di firmare un nuovo contratto con un’altra squadra. Per qualcuno ancora si tratta il rinnovo, però fioriscono le occasioni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 25 Dicembre 2021.

Da Pogba e Insigne, la top 10 delle occasioni in scadenza: a gennaio possono firmare altroveI migliori giocatori in scadenza a giugno, liberi da gennaio di firmare un nuovo contratto con un’altra squadra. Per qualcuno ancora si tratta il rinnovo, però fioriscono le occasioni

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA