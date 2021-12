Il paradosso dei più attesi, Dybala e Chiesa: senza di loro la Juve vola. E con loro?

Il paradosso dei più attesi, Dybala e Chiesa: senza di loro la Juve vola. Con loro…Nelle ultime partite in loro assenza i bianconeri hanno saputo trovare altre risorse per fare risultato. In metà delle sei partite di campionato in cui sono partiti entrambi titolari invece la Signora ha perso. Un motivo di riflessione, tra la […]

La Redazione24

,

sabato 25 Dicembre 2021.

Il paradosso dei più attesi, Dybala e Chiesa: senza di loro la Juve vola. Con loro…Nelle ultime partite in loro assenza i bianconeri hanno saputo trovare altre risorse per fare risultato. In metà delle sei partite di campionato in cui sono partiti entrambi titolari invece la Signora ha perso. Un motivo di riflessione, tra la questione del modulo e la spinta che darà il loro ritorno a gennaio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA