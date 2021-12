Rientri in patria e compiti per le vacanze: Juve, ci si rivede il 30. Col ritorno di tre big

Rientri in patria e compiti per le vacanze: Juve, ci si rivede il 30. Col ritorno di tre bigGiocatori in partenza dopo il Cagliari, il ritorno al lavoro giovedì della settimana prossima. Non preoccupa Kean, uscito per problemi alla caviglia, e gli infortunati sono pronti a rientrare in gruppo, tranne Danilo che ha tempi più […]

La Redazione24

,

sabato 25 Dicembre 2021.

Rientri in patria e compiti per le vacanze: Juve, ci si rivede il 30. Col ritorno di tre bigGiocatori in partenza dopo il Cagliari, il ritorno al lavoro giovedì della settimana prossima. Non preoccupa Kean, uscito per problemi alla caviglia, e gli infortunati sono pronti a rientrare in gruppo, tranne Danilo che ha tempi più lunghi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA