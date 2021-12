City, 6-3 al Leicester, ma col brivido. Tottenham e Arsenal facile, cade il West Ham

La Redazione24

domenica 26 Dicembre 2021.

City, 6-3 al Leicester, ma col brivido. Tottenham e Arsenal facile, cade il West Ham I Citizens si fanno rimontare da 4-0 a 4-3 prima dei gol di Laporte e Sterling che mettono al sicuro la nona vittoria in fila per Guardiola. Conte domina (3-0) il Crystal Palace, i Gunners ne danno 5 al Norwich. Hammers k.o. in casa (2-3) col Southampton

