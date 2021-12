Inter-Empoli, in vendita i biglietti: si parte da 5 euro

Inter-Empoli, in vendita i biglietti: si parte da 5 euroSi possono comprare i tagliandi per gli ottavi di finale: prezzi bassi per vedere i nerazzurri il 19 gennaio a San Siro, Chi vince gioca contro Roma o Lecce continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 26 Dicembre 2021.

