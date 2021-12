Juve, tutti i numeri del girone d’andata: solo 27 gol segnati, ma la difesa…

La Redazione24

,

domenica 26 Dicembre 2021.

Juve, tutti i numeri del girone d’andata: solo 27 gol segnati, ma la difesa…Cifre e curiosità bianconere: è la terza miglior squadra a segnare coi difensori ed è quella che ha subito meno tiri nello specchio (54). Fra le prime 9 in classifica è la squadra che ha segnato meno gol: 27. Eppure solo in tre hanno fatto più tiri in porta

