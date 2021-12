Torretta, apre il nuovo ufficio postale

A quasi quattro anni dall’allestimento nei container su Corso Garibaldi

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

domenica 26 Dicembre 2021.

I nuovi uffici postali di Torretta

Come annunciato a metà mese, proprio alla vigilia di Natale ha aperto i battenti il nuovo Ufficio Postale di Torretta, rimasto chiuso dal 20 al 23 dicembre per dare modo a tecnici ed impiegati di smobilitare il container che aveva ospitato gli sportelli locali di Poste Italiane da quel lontano 1 febbraio 2018 dopo la lunga chiusura dal 29 settembre al 31 dicembre 2017, dovuta all’inagibilità dei vecchi locali affacciati sulla statale 106, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Tre mesi in cui, ricordiamo, tutte l’utenza fi dirottata presso l’ufficio di quello di Crucoli, con i disagi di spostamento che ne derivarono, specie per gli anziani, ma che doveva essere una soluzione provvisoria alla luce della mole di servizi e operazioni che svolgeva e svolge nella comunità di Torretta.

Il provvedimento, come spiegava allora la stessa direzione provinciale di Poste Italiane, era giunto su disposizione dei Vigili del Fuoco che rilevarono l’inagibilità dei locali a causa di lesioni su una parete esterna dell’immobile dovute a infiltrazioni di acqua piovana. Per cui, per consentire i necessari lavori di ripristino e per garantire la continuità del servizio venne disposta, temporaneamente, una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Crucoli.

Fatto sta che l’allestimento di un container sul marciapiede antistante la Villa Comunale “Laudano”, da provvisorio divento ben presto “in pianta stabile” e, nonostante gli ovvi disagi per impiegati e soprattutto per gli utenti (costretti ad aspettare fuori sia con il sole cocente di agosto, sia con la piaggia e il freddo d’inverno), la situazione di precarietà si e protratta per quasi quattro anni, con l’amministrazione postale che dovette nel frattempo individuare una struttura privata dove potere allestire i nuovi uffici, rispettando propri criteri e normative rigidissime.

Oggi, finalmente, questo nuovo ed atteso alloggiamento è fruibile a tutti, al piano terra di un immobile in via Mattia Preti, lo stesso che anni fa aveva ospitato le scuole medie di Torretta, a pochi passi dalla Chiesa Madre.

La sede del nuovo Ufficio Postale misura 135 metri quadrati ed è composta da ingresso con due postazioni di sportello al pubblico, due locali per la direzione ed altri servizi, bagno ed antibagno, l’archivio, la sala server, il caveau ed un locale bancomat nel quale gli utenti possono entrare da una porta esterna, oltre ovviamente ad una rampa di accesso riservata ai disabili.

