Coronavirus: 550 casi attivi nel crotonese. 484 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 27 dicembre

Catanzaro,

lunedì 27 Dicembre 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1615275 (+6.245).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 105408 (+484) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1423 (51 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1366 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12491 (12316 guariti, 175 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3631 (91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3532 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29177 (28465 guariti, 712 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 550 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 532 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9332 (9206 guariti, 126 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4375 (111 in reparto, 10 in terapia intensiva, 4254 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34138 (33684 guariti, 454 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1050 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1028 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7715 (7601 guariti, 114 deceduti).

L’asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 14 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 10 unità e non di 14 in quanto quattro pazienti sono stati trasferiti in data 18/12/2021 dal Pronto Soccorso dell’AO di cosenza al reparto di Malattie Infettive della AOU MD e ne è stata data comunicazione dalla AO di Cosenza solo in data odierna.

