Coronavirus, ancora una volta le imprese “discoteca” chiamate al sacrificio

E’ quanto afferma nella nota il presidente Luciano Zanchi di AssoIntrattenimento

La Redazione

Roma,

lunedì 27 Dicembre 2021.

Con ogni probabilità siamo giunti all’ultimo atto prima del fallimento di un intero settore che occupa 90.000 addetti e conta 2000 imprese sopravvissute alla schizofrenica gestione della crisi pandemica degli ultimi due anni dei nostri governanti.

Dalla stampa si apprende, (a tutt’ora manca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che dal 30 dicembre fino al 31 gennaio le discoteche saranno costrette alla chiusura cosi come sancito da un imminente Decreto Legge adottato dal Governo a poche ore dal giorno di Natale.

Niente discoteca neppure con la terza dose (e dire che l’enfatizzazione di questa ennesima vaccinazione è a dir poco assordante).

Tutti gli sforzi delle nostre imprese per riaprire sono stati vani, la programmazione delle nostre aziende cancellata senza alcun preavviso!

Siamo profondamente delusi dalle scelte del Governo, sempre più alla deriva delle proprie improvvisazioni, incapace di programmare strategie mediante l’adozione di norme chiare ed efficaci e sordo al confronto con le associazioni di categoria che, loro malgrado, conoscono le sottese problematiche.

E’ adesso indispensabile che il Governo ascolti gli imprenditori e che ponga in essere immediatamente le seguenti azioni:

immediato risarcimento di tutti i danni subiti e subendi al settore quale conseguenza dell’adozione del nuovo DL; divieto assoluto di tutte le attività di spettacolo che avvengano in bar e ristoranti o altri luoghi durante tutto il periodo di chiusura delle discoteche; Il risarcimento dovrà essere elargito in modo rapido in favore di TUTTE le aziende titolari di Licenza di Pubblica Sicurezza abilitante al pubblico spettacolo con locale attivo al 22 dicembre 2021 e non utilizzando gli inattendibili Codici ATECO.

È assolutamente grave che lo stesso Governo e, in primis, il Ministro della Salute, non credano all’efficacia della prima, della seconda e della terza dose dei vaccini e neppure abbiano fiducia nei tamponi (siano essi antigenici rapidi o molecolari) la loro idea è chiara: state a casa, ben distanziati ed in rigorosa apprensione.

Cade dunque l’iniziale indicazione secondo cui, così come scritto nella bozza circolata fino a ieri, “L’accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi o feste comunque denominate, aperti al pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA