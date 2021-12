Dumfries: “In Olanda non hanno creduto in me, ho firmato per l’Inter di corsa”

Dumfries: “In Olanda non hanno creduto in me, ho firmato per l’Inter di corsa”L’esterno nerazzurro si toglie qualche sassolino: “Non mi sono arreso di fronte alla visione limitata di certe persone”. E sul Liverpool da affrontare in Champions: “Non è un problema” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 27 Dicembre 2021.

Dumfries: “In Olanda non hanno creduto in me, ho firmato per l’Inter di corsa”L’esterno nerazzurro si toglie qualche sassolino: “Non mi sono arreso di fronte alla visione limitata di certe persone”. E sul Liverpool da affrontare in Champions: “Non è un problema”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA