Caso Dybala: torna in ballo il rinnovo, la Juve rivede i termini

Caso Dybala: torna in ballo il rinnovo, la Juve rivede i terminiI problemi fisici dell’argentino hanno riaperto la discussione: l’accordo, previsto a febbraio, non ha ancora una versione definitiva. In discussione la parte fissa o più probabilmente la durata continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 28 Dicembre 2021.

