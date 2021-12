Inter-Digne, contatto: le condizioni dell’Everton. E c’è un’offerta per Ginter

Inter-Digne, contatto: le condizioni dell’Everton. E c’è un’offerta per GinterBenitez per l’esterno francese offre il prestito con obbligo di riscatto. Ma ci si muove già per l’estate sul mercato degli svincolati: dopo il portiere dell’Ajax, offerta al centrale del Gladbach continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 28 Dicembre 2021.

